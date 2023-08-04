За його словами, Настя надихає його і підтримує.

Український репер і продюсер Потап розповів, чому перестав ділитися з шанувальниками спільними фотографіями з дружиною Настею Каменських, в результаті чого з'явилися чутки про їхнє розставання.

В інтерв'ю Viva, він сказав, що зараз вони не так часто бувають разом, тому що кожен з них перебуває там, де може бути найбільше корисним.

А, по-друге, за словами продюсера, його особисте життя вийшло за межі соціальних мереж.

Відео дня

"Зараз моє особисте життя багато в чому проходить поза соціальними мережами. Мені здається, що зараз такий час, коли в мережах потрібно пропагувати важливі соціальні меседжі, доносити інформацію про війну. Але це досить дивно і навіть трохи смішно, що плітки з'явилися тільки тому, що ми не викладали спільні фото", - сказав Потап.

Він додав, що за роки шлюбу з Каменських сильно змінився. Зараз він постійно розвивається. І дякує Потап за це саме свою дружину.

"Саме вона дає мені сил щодня прокидатися, займатися творчістю, бізнесом і благодійністю, бути максимально корисним і допомагати тим, кому це потрібно", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Потап показав щасливу Каменських.

Вас також можуть зацікавити новини: