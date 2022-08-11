Їхній виступ на фестивалі під загрозою зриву.

Українська група Kalush Orchestra, яка перемогла в цьому році на пісенному конкурсі Євробачення, відмовилася їхати на фестиваль Sea Dance Festival в Чорногорію через росіянку, яка також була включена в список виступаючих артистів.

За словами соліста Олега Псюка, спочатку росіянки не було в лайнапі, тому вони погодилися виступати на фестивалі. Але коли діджейка Ніна Кравіц несподівано там опинилася, вони зажадали від організаторів фесту виключити її зі списку.

Організатори назвали таке прохання групи "зачисткою сцени". На їхню думку, прибирати росіянку зі списку артистів тільки через її національність - дискримінація. При цьому вони зазначили, що засуджують напад Росії на Україну, адже і їхня країна піддавалася бомбардуванням.

"Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни і засуджує російське вторгнення і страждання, які відбуваються в Україні і в будь-якому місці світу, але скасовувати виступ будь–якого виконавця виключно через його національність, расу або віросповідання – суперечить цінностям, які відстоює Sea Dance", - йдеться в заяві.

Варто відзначити, що росіянка Ніна Кравіц за весь час війни так і не наважилася засудити кровопролиття в Україні. Вона лише заявила, що молиться за мир. Організатори фестивалю додали, що спільний виступ Kalush Orchestra і Ніни Кравіц - це можливість послати сильне послання до світу.

Нагадаємо, раніше соліст Kalush Orchestra Олег Псюк відреагував на скандал навколо їх майбутнього виступу на одній сцені з росіянкою. Він назвав це "повною шляпою".

Вас також можуть зацікавити новини: