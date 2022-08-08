Майбутній виступ групи на фестивалі може зірватися.

Український гурт Kalush Orchestra в серпні візьме участь у фестивалі Sea Dance Festival, на якому виступатимуть і російські діджеї Ніна Кравіц і Анфіса Летяго.

У зв'язку з цим навколо майбутнього виступу групи розгорівся скандал. Користувачі мережі обурюються через те, що переможці Євробачення-2022 виступатимуть на одній сцені з представниками країни, що напала 24 лютого на Україну.

Соліст групи Олег Псюк поспішив відреагувати на скандал. Він заявив, що спочатку в програмі фестивалю не були вказані діджеї з Росії. Зараз же вони звернулися до організаторів, щоб уточнити цей нюанс.

Він додав, що якщо організатори не виключать з програми росіянок, то група відмовиться від виступу.

"Така історія: ми повинні виступати через місяць на одному фестивалі, і тут раптом в програму поставили якусь російську співачку... Це повна шляпа. Ми вже написали організаторам, щоб її прибрали, якщо не вийде – то ми, звичайно, там не будемо виступати", – заявив Олег Псюк на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше в мережі визвірилися на патріотів РФ, що знімають відео під українську Stefania.

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