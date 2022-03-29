Став відомий порядковий номер виступу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022/ Фото - instagram.com/kalush.official

У 2022 році на Євробачення Україну представить група Kalush Orchestra. У першому півфіналі в Турині українські музиканти виступатимуть шостими. 

Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу, де нещодавно був опублікований порядок виступу всіх учасників. 

Крім цього, на офіційному YouTube-каналі опублікували нарізку з номерів всіх учасників першого і другого півфіналів.

Зазначимо, перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться на PalaOlimpico в Турині 10 травня. Другий півфінал - 12 травня. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

Порядок виступу країн у першому півфіналі Євробачення-2022
Порядок виступу країн у другому півфіналі Євробачення-2022

Нагадаємо, лідер гурту "Калуш оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення Росії в Україну займається допомогою українським військовим. Але музикант зізнається - всі учасники групи не залишають надію поїхати в Італію і представити Україну на Євробаченні особисто. 

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