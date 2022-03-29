У 2022 році на Євробачення Україну представить група Kalush Orchestra. У першому півфіналі в Турині українські музиканти виступатимуть шостими.
Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу, де нещодавно був опублікований порядок виступу всіх учасників.
Крім цього, на офіційному YouTube-каналі опублікували нарізку з номерів всіх учасників першого і другого півфіналів.
Зазначимо, перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться на PalaOlimpico в Турині 10 травня. Другий півфінал - 12 травня. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.
Нагадаємо, лідер гурту "Калуш оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення Росії в Україну займається допомогою українським військовим. Але музикант зізнається - всі учасники групи не залишають надію поїхати в Італію і представити Україну на Євробаченні особисто.