На даний момент всі учасники групи задіяні в допомозі українській армії.

Лідер гурту "Калуш Оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення Росії в Україну займається допомогою українським військовим. Але музикант зізнається - всі учасники групи не залишають надію поїхати в Італію і представити Україну на Євробаченні особисто.

Про роботу гурту під час війни лідер Kalush Orchestra розповів в ефірі "ТСН".

"Так, наша група розділилася зараз дуже сильно, всі ми в різних областях. Хтось приєднався до територіальної оборони, а я і ще кілька людей з групи відкрили свою волонтерську організацію. Ми допомагаємо людям знаходити житло і переїжджати з гарячих точок, шукаємо ліки та іншу допомогу, якої потребують", - розповів музикант.

Олег Псюк заявив - на конкурс група планувала поїхати особисто, проте зважаючи на обставини, що склалися, не виключають своєї дистанційної участі там і хочуть записати відео заздалегідь.

"Ми планували зняти кліп, але, на жаль, після 24 числа це неможливо і пріоритети змістилися. Зараз набагато важливіше, щоб рідні люди були в безпеці. Щодо виступу, навіть в цих умовах, коли ми не разом, ми все одно репетируємо. У будь-якому випадку ми відео резервне (для Євробачення, - ред) знімемо. На випадок, якщо з нами щось трапиться, щоб не підставити Україну, щоб був гідний виступ. Але сподіваємося, що ми все-таки поїдемо і виступимо", - розповів Олег Псюк.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2022 проходитиме в травні в Італії. Попри розв'язану Путіним війну в Україні, Київ таки візьме в ньому участь.

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