Не дивлячись на усі обставини, Україна все ж візьме участь у Євробаченні, музиканти поїдуть до Турину.

Український музичний гурт Kalush Orchestra, який має представляти Україну на цьогорічному Євробаченні, все ж поїде до Турину. Крім того, музиканти візьмуть участь у промоконцертах напередодні Євробачення.

Про це повідомляє suspilne.eurovision в Instagram.

"Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступити на Євробаченні вживу", - сказав лідер гурту Олег Псюк на виступі у Львові напередодні.

Наразі всі учасники гурту перебувають у Львові, де вперше з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну зможуть підготуватися до виступу вживу, до цього всі репетиції проходили онлайн.

"Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, в рамках Євробачення, в тур по збору коштів", - резюмував Олег Псюк.

Зазначимо, лідер гурту "Калуш Оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення Росії в Україну займається допомогою українським військовим.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2022 проходитиме в травні в Італії. Попри розв'язану Путіним війну в Україні, Київ таки візьме в ньому участь.

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