Пісенний конкурс проходитиме у травні в Італії.

Незважаючи на розв'язану Путіним війну в Україні, Київ таки візьме участь у Євробаченні 2022.

Про це повідомляється на сторінці конкурсу в нашій країні у Facebook.

"Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022!" - йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу.

"А у разі нашої перемоги над окупантами до травня наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!" - зазначається у пості.

Нагадаємо, після того, як Alina Pash припинила участь у нацвідборі на Євробачення 2022, організатори прийняли рішення, що Україну на міжнародному пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

За результатами фіналу нацвідбору на Євробачення друге місце посів гурт Kalush Orchestra, у нього було 14 балів: 6 - від журі і 8 - від глядачів. На третьому місці опинився Wellboy з 13 балами - 7 від журі і 6 - від глядачів.

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