Судячи з фото, український гурт подарував голлівудській зірці фірмову рожеву панаму.

Гурт Kalush Orchestra вирушив у тур Америкою - так музиканти збирають кошти на підтримку України. Й учасники колективу неабияк здивували своїх фанатів - у Лос-Анджелесі вони зустрілися з голлівудським актором Арнольдом Шварценеггером.

Відповідними світлинами "залізний Арні" поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, тріумфаторів Євробачення від України. Ви надихаєте мене", – написав Шварценеггер у соцмережі.

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А в Kalush Orchestra розповіли, що актор запросив їх до себе додому.

"Нас до себе додому запросив Арнольд Шварценеггер", – написав музичний колектив у своїх "історіях" в Instagram.

Шварценеггер звернувся до росіян: що він сказав жителям РФ

Раніше голлівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до жителів Росії.

Він назвав росіян, які виходять на мітинги проти війни, своїми героями.

"Я знаю, що ваш уряд вам говорить, що це війна для денацифікації України. Денацифікації України? Це неправда. Україна - країна з президентом єврейського походження ... Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів вбили нацисти.

Україна не починала цю війну. Її почали не націоналісти і не нацисти. Влада в Кремлі почала її. Це не війна російського народу. Ні", - сказав він.

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