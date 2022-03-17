Актор назвав росіян, які виходять на мітинги проти війни, своїми героями

74-річний голлівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до жителів Росії.

Ролик під назвою "Послання російському народу" опублікований в його Telegram-каналі.

Актор назвав себе давнім другом російського народу і розповів історію знайомства з радянським важкоатлетом Юрієм Власовим, який був його кумиром.

"Сила і серце російського народу завжди надихали мене. Ось чому я сподіваюся, що ви дозволите мені сказати вам правду про війну в Україні і про те, що там відбувається. Нікому не подобається слухати якусь критику про свій уряд... Я все розумію. Але, як давній друг російського народу, я сподіваюся, що ви почуєте, що я вам кажу", - сказав Шварценеггер.

Він зазначив, що звертається до росіян з тією ж турботою, з якою говорив з американцями, коли стався штурм Капітолію.

"Я знаю, що ваш уряд вам говорить, що це війна для денацифікації України. Денацифікації України? Це неправда. Україна - країна з президентом єврейського походження ... Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів вбили нацисти.

Україна не починала цю війну. Її почали не націоналісти і не нацисти. Влада в Кремлі почала її. Це не війна російського народу. Ні. Насправді, давайте я вам розповім. Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії агресором і закликала до негайного виведення російських військ. З усього світу тільки чотири країни проголосували разом з Росією. Це факт. Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні", - сказав він.

Актор закликав росіян задуматися про наслідки, до яких приведе їх країну війна в Україні.

"Я з важким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів вбиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, що воює заради завоювання. Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ і російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це - пропаганда і дезінформація. А президенту Путіну я скажу: ви почали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну", - сказав він.

Також Шварценеггер звернувся до солдатів, які прийшли вбивати на українську землю.

"Це незаконна війна. Ваші життя, ваші кінцівки, ваше майбутнє жертвуються заради безглуздої війни, яку засуджує весь світ", - сказав Шварценеггер.

Голлівудський актор назвав росіян, які виходять на мітинги проти війни, своїми героями

"Світ побачив вашу сміливість. Ми знаємо, що ви страждаєте від наслідків вашої сміливості. Вас затримують. Вас садять. Вас б'ють. Ви - мої нові герої. У вас є сила Юрія Петровича Власова. У вас справжнє серце Росії. Дорогі мої російські друзі, хай благословить вас Господь", - зазначив Шварцнеггер.

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