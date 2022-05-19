18 травня Камалія відзначала свій день народження.

Українська співачка Камалія 18 травня відзначала своє 45-річчя. На честь свята чоловік зробив їй розкішний подарунок за мільйон євро.

За словами співачки, цього року вона не влаштовувала пишних урочистостей. Вона це зробить після того, як Україна переможе у війні. А в якості подарунка вона попросила у чоловіка, британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура профінансувати житло для українських біженців.

"Подарунком від мого чоловіка на 45-й мій день народження стало найцінніше - більше мільйона євро ми витратили на будівництво спеціального житла для біженців з України в Німеччині. Там зможуть розміститися 750 сімей", - розповіла Камалія в "Сніданок з 1+1".

Зазначимо, з першого дня вторгнення Росії в Україну Камалія займається волонтерством. Вона допомагає постраждалим від війни українцям.

Нагадаємо, раніше Камалія різко відповіла росіянам, які хочуть знищити Україну.

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