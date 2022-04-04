Камалія назвала росіян "бур'яном".

Українська співачка Камалія висловилася з приводу росіян, які хочуть знищити Україну.

Вона опублікувала відео в своєму Instagram, на якому росіяни кажуть, що саме Росія повинна перемогти у війні з Україною і масово підтримують путінський режим.

Після таких висловлювань жителів Росії Камалія назвала їх "бур'яном", який потрібно виривати з розвиненого суспільства всього світу.

"Після таких висловлювань кацапів хочеться знести з лиця землі Росію разом з усіма її жителями, щоб жодного гена зла не залишилося! Там вже не люди, а біомаса! Це ж бур'ян процвітаючого і розвиненого суспільства всього світу! А що з бур'яном роблять в городі і для чого? Знаєте?"- сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Камалія розповіла про втечу з України під час війни.

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