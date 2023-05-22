Ще недавно співачка шокувала новиною про те, що вона розлучається з Мохаммадом Захуром, а вже зараз вони знову разом з'являються на публіці.

18 травня відома українська співачка Камалія відзначила свій день народження. Провела вона свято в Каннах, де виступала на благодійній вечірці. Чоловік-мільярдер Мохаммад Захур вирішив зробити артистці сюрприз навіть попри те, що нещодавно пара заявила про розлучення.

Оскільки на Каннський кінофестиваль з'їжджаються зірки з усього світу, відвідати там якийсь заклад практично неможливо - все заброньовано. Але Захур все ж знайшов вихід, щоб у свято відвести кохану в ресторан. Також він замовив гігантський святковий торт, прикрашений синьо-жовтими квітами. Цим мільярдер дуже зворушив Камалію.

"Окрема подяка Захуру за сюрприз! Адже зараз організувати святкову вечірку в Каннах, де проходить Міжнародний кінофестиваль, і навіть знайти вільний столик в ресторані - практично неможливо. Затишний ресторан, шампанське, квіти і смачний торт", - написала Камалія, додавши кілька сімейних знімків.

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Особисте життя Камалії: деталі

Нещодавно найбагатша співачка України заявила, що розлучається зі своїм чоловіком після 20 років шлюбу. Це стало справжнім шоком, оскільки пару вважали ідеальною. Причину розлучення артистка вирішила не називати, уточнивши, що заради виховання дочок вони залишилися в хороших стосунках. Але незабаром стало відомо, що Камалія повернулася до чоловіка.

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