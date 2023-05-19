Вони разом відсвяткували її день народження.

18 травня українська співачка Камалія відсвяткувала своє 46-річчя. На честь свята її чоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, влаштував їй сюрприз.

Так, цього дня Камалія взяла участь у благодійному заході Ukrainian fashion film Festival. Вона виконала свої хіти перед багатьма глядачами. А після виступу на сцену піднявся її чоловік. Він подарував їй розкішний букет квітів і сказав: "Спасибі, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки".

Після заходу вони вирушили в ресторан в Каннах, де відсвяткували день народження співачки.

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Стосунки Камалії та Мохаммада Захура

Камалія і Захур разом вже більше 20 років. У них є дві дочки - Мірабелла і Арабелла. Подружжя часто разом з'являються на публіці. Помітно, що у них хороші стосунки.

Однак нещодавно співачка шокувала новиною про розлучення з чоловіком. Вона зізналася, що вони намагалися врятувати свій шлюб, проте їм це не вдалося. Вони більше не разом як партнери, але залишаються батьками для своїх дочок.

При цьому пізніше Камалія натякнула на возз'єднання з чоловіком. На Великдень вона показала їхнє сімейне фото з дітьми.

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