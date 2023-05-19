Камалії виповнилося 46 років / instagram.com/kamaliyaofficial

18 травня українська співачка Камалія відсвяткувала своє 46-річчя. На честь свята її чоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, влаштував їй сюрприз.

Так, цього дня Камалія взяла участь у благодійному заході Ukrainian fashion film Festival. Вона виконала свої хіти перед багатьма глядачами. А після виступу на сцену піднявся її чоловік. Він подарував їй розкішний букет квітів і сказав: "Спасибі, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки".

Камалія возз'єдналася з чоловіком / скріншот Instagram

Після заходу вони вирушили в ресторан в Каннах, де відсвяткували день народження співачки.

Відео дня
Камалія веселиться в ресторані в Каннах / скріншот Instagram

Стосунки Камалії та Мохаммада Захура

Камалія і Захур разом вже більше 20 років. У них є дві дочки - Мірабелла і Арабелла. Подружжя часто разом з'являються на публіці. Помітно, що у них хороші стосунки.

Однак нещодавно співачка шокувала новиною про розлучення з чоловіком. Вона зізналася, що вони намагалися врятувати свій шлюб, проте їм це не вдалося. Вони більше не разом як партнери, але залишаються батьками для своїх дочок.

При цьому пізніше Камалія натякнула на возз'єднання з чоловіком. На Великдень вона показала їхнє сімейне фото з дітьми.

Вас также могут заинтересовать новости: