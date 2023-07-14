Вони познайомилися 20 років тому.

Українська співачка Камалія вже багато років одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Вони, здається, досі щасливі разом, незважаючи на те, що нещодавно оголосили про розлучення.

Швидше за все, між ними пробігла чорна кішка, проте вони зуміли врятувати і зберегти свій шлюб. Здається, розлучення скасовується. У зв'язку з пильною увагою до їхньої парі, Камалія розповіла, чим підкорила чоловіка-мільярдера.

20 років тому співачка у супроводі оркестру виконала українську народну пісню "Місяць на небі". Як зізналася артистка, Захур, почувши цю пісню з її вуст, був просто заворожений.

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"Саме з цієї пісні 20 років тому почалася наша красива любовна історія з Захуром. Почувши цю пісню в той заповітний вечір, він ледь не зізнався в коханні! Я досі пам'ятаю: це була п'ятниця, 11 липня, вечір, 21 година..." – розповіла Камалія.

Що пишуть користувачі мережі

"Хочеться більше таких пісень від вас"

"Неймовірно! Браво!"

"Ваші краса, чуттєвий вокал і жіночність - це круте поєднання"

"Я в захваті! Ви неймовірна! Нехай ваше кохання із Захуром буде вічним"

"Проникливо і дуже чуттєво"

Нагадаємо, днями Камалія відсвяткувала з чоловіком 20 років з дня їхнього знайомства.

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