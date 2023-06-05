Артистка вже не вперше проводить від свого імені благодійний концерт.

Українська співачка Настя Каменських регулярно проводить благодійні концерти, метою яких є збір коштів на допомогу ЗСУ або постраждалим від війни українцям. Нещодавно вона провела масштабний тур під назвою "Я - Україна". Зараз артистка шокувала сумою, яку вдалося зібрати в рамках туру.

Так, на потреби військових зірка зібрала близько 750 тисяч гривень. На ці гроші планується купівля автомобілів для захисників на передовій. Придбати хочуть три машини.

"Я дуже вдячна всім українцям, які приходили на концерти, донатили і брали участь у благодійних аукціонах! Разом нам вдалося придбати автомобілі за запитом від Нацгвардії, і я щиро сподіваюся, що скоро вони стануть надійними помічниками наших захисників і допоможуть їм захищати нашу Україну!" - розповіла Настя Каменських.

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Також зірка поділилася, що на зібрані раніше кошти вдалося закупити гуманітарну допомогу для переселенців.

"Допомога іншим - це те, що дає сили триматися, і мотивує рухатися вперед. Зараз я точно знаю, що об'єднавшись і заручившись підтримкою один одного, ми все подолаємо! Разом до перемоги!" - резюмувала знаменитість.

Нагадаємо, Настя Каменських набрала зайву вагу і зізналася, чому поправилася.

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