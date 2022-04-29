Знімок зроблений в США.

Раніше співачка Настя Каменських регулярно ділилася теплими знімками зі своїм чоловіком Потапом, проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року вона перестала показувати особисте сімейне щастя. Зараз Настя показала зворушливе фото з чоловіком в патріотичному одязі.

Спільний знімок зроблений в США, де артисти були на Latin American Music Awards. Там Каменських виступила на підтримку України з хітом "Black Eyed Peas".

На фото з Потапом Настя позує на фоні прапора України в одязі символічного синьо-жовтого кольору.

"Вірю, що зараз наша головна місія - це робити те, що у нас краще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати і співати пісні, які будуть почуті в усьому світі. Я дуже вдячна, що ми з Льошею могли на LatinAMAs в США гордо тримати наш прапор і розповісти про ситуацію в наших українських містах, привернути увагу до проблеми миру в Україні. Спасибі Потапу, що був поруч. Дякую, що ми українці!",- написала Настя Каменських.

Нагадаємо, Злата Огневич прокоментувала мовчання Ані Лорак про війну в Україні.

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