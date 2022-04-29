Співачка заявила, що така позиція корінної Українки стала для неї шоком.

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала той факт, що Ані Лорак промовчала про війну в Україні. Це стало справжнім шоком, адже попри все, Злата сподівалася на розсудливість колеги, яка народилася в Україні.

Свою позицію Огневич озвучила в інтерв'ю Ростиславу Калацінському.

"Мій шок був щодо Ані Лорак. Це такий шок з болем разом, тому що я можу очікувати від інших артистів якоїсь реакції іншої. Але від Ані Лорак це було боляче дізнатися. І побачити, що вона - дерево любові і на це дерево прилітають птахи. Ну, Птахи коли прилітають, вони на цьому дереві займаються", - сказала Злата.

Зазначимо, через кілька днів після того, як Росія повномасштабно вдерлася на територію України, Лорак опублікувала пост, де не називала те, що відбувається "війною", а Путіна так і не визнала агресором. Після того зірка зникла з соцмереж, а свої концерти скасувала.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч висловила свою позицію щодо Тодоренко та інших зірок-мовчунів. Співачка заявила, що не розуміє, навіщо звертати увагу на зірок, які ігнорують війну в Україні, адже це нічого не змінить.

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