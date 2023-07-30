Співачка дуже розлютилася на прихильницю.

Американська хіп-хоп-виконавиця Карді Бі виступила на концерті, під час якого стався інцидент. Фанатка, ймовірно, хотіла охолодити артистку, проте їй це не сподобалося.

Так, шанувальниця реперки розбризкала по Карді Бі воду, через що знаменитість прийшла в лють. На опублікованому в мережі ролику помітно, що у співачки відразу ж змінився вираз обличчя. Вона не стала довго думати і з усією силою жбурнула в фанатку мікрофон.

До Карді відразу ж підбігли охоронці, один з них спустився до глядачів. Ймовірно, він хотів втихомирити дівчину. А ось реперка залишилася на сцені, але вже без настрою.

Однак і це ще не все. Шанувальники "спалили", що знаменитість читала реп під фонограму. У той момент, коли вона кинула в зал мікрофон, реп продовжився.

Чим відома Карді Бі

Карді Бі - американська хіп-хоп-виконавиця, яка отримала сім статуеток премії Billboard Music Awards, дев'ять статуеток церемонії BET Hip Hop Awards - більше, ніж будь-яка інша хіп-хоп-виконавиця, а також три від American Music Awards і MTV Video Music Awards. Крім того, їй вдалося встановити два рекорди в Книзі Гіннесса.

Журнал Time включив співачку в свій щорічний "Список 100 найвпливовіших людей в світі".

Нагадаємо, раніше Пивоваров на концерті вступив у конфлікт з глядачем.

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