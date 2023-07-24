Артисту не сподобалася реакція відвідувача на його виступ.

Нещодавно співак Артем Пивоваров дав черговий сольний концерт, під час якого сталася неприємна ситуація. Один з глядачів весь час показував великий палець вниз, тим самим даючи зрозуміти, що йому не подобається творчість артиста.

Знаменитість не зміг стримати своїх емоцій і почав конфліктувати з чоловіком. Спочатку він попросив глядача вийти на сцену і спробувати виступити замість нього, а коли той відмовився, Пивоваров почав на нього тиснути.

"Іди сюди. Давай іди сюди. Ти весь концерт показуєш ось так (палець вниз, - УНІАН). Давай, іди сюди, на сцену, будь ласка. Давай. Чого? Сміливіше. Чи ти не про сміливість? Або це нібито "клас" тільки в іншу сторону? А, я просто не розумію. Вибач, друже, я не зрозумів", - звернувся до глядача Пивоваров.

Відео дня

Після цієї розмови артист продовжив свій виступ.

Чим відомий Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - відомий український співак. Він випустив кілька хітів, які розірвали всі чарти - "Дежавю", "Моя ніч", "Рандеву" та інші. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він запустив проект з українськими знаменитостями, в рамках якого поклав вірші відомих поетів на музику і виконав їх разом з Настею Каменських, Надею Дорофєєвою, Олею Поляковою та іншими.

За півтора року Пивоваров став зіркою номер 1 в Україні. Відомо, що він стане тренером нового сезону шоу "Голос країни".

Вас також можуть зацікавити новини: