У кадрі вона з'явилася в елегантному костюмі.

Українська співачка Тіна Кароль, яка після повномасштабного вторгнення РФ активно дає благодійні концерти на підтримку свого народу, опублікувала нові фото. Вона влаштувала першу фотосесію на вулицях Києва в період з 24 лютого. Для такої події зірка вибрала елегантний костюм кольору індиго.

В описі до фото в Instagram Тіна вказала, що у неї були дуже хвилюючі емоції, коли та фотографувалася в центрі столиці.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, в центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні і нескорені", - висловилася Кароль.

Відео дня:

Відомо, що фотографом виступив Антон Кулаковський. Зараз Тіна Кароль знаходиться в Токіо.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася першою з початку війни фотосесією close-up.

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