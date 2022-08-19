Українська співачка Тіна Кароль поділилася фотографіями, зробленими під час фотосесії великим планом. Зірка, яка регулярно бере участь у благодійних заходах, зазначила, що це її перша фотосесія close-up після 24 лютого.
"Зроблено випадково", - коротко підписала фотографії Кароль.
На них вона позує, лежачи десь у полі. Видно, що її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу. Одягнена Тіна в щось з вузькими білими бретелями. Позуючи, Тіна торкається руками шиї та обличчя.
У коментарях шанувальники написали, що дуже сумували за такими знімками і за посмішкою улюбленої співачки. Також зазначили, що Кароль має неймовірно ніжний і жіночний вигляд.
Нагадаємо, Тіна Кароль показала, як 14-річна в латексі виступала під справжнім ім'ям.
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