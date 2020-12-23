Осадча постала в яскравій сукні / instagram.com/kosadcha
Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в розкішному смарагдовому платті в підлогу зі шлейфом. При цьому плаття виконано з глибоким декольте, на яке нашита тілесна тканина. Такі ж розрізи і з боків сукні.
Також сукня прикрашена тоненьким поясом, який підкреслив талію Каті. Крім того, телеведуча одягла масивні сережки і корону.
Осадча постала в яскравій сукні / instagram.com/kosadcha
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