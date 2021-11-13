Шанувальники телеведучої розділилися на два табори.

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала у своєму інста-блозі кілька кадрів з нової осінньої фотосесії і посварила своїх шанувальників.

У кадрі зірка постала в чорній сукні з довгим рукавом і глибоким декольте. Також Осадча одягла стильне золоте кольє з перлами. Відзначимо, Катя завжди володіла стрункою фігурою і змогла зберегти своє тіло в хорошій формі після народження трьох дітей.

Читайте такожСвітська левиця Періс Хілтон вперше вийшла заміжТак, нові фото Осадчої викликали палкі суперечки в мережі серед її шанувальників. Вони розділилися на два табори. Хтось підтримав Катю, а хтось захейтив її нові фото.

"Якщо цікавить думка пересічного читача стрічки, то фото невдале, ніби живіт болить, а в ч/б декольте зовсім невдало виглядає. Ви розкішна жінка, але ці фото не дуже", "Навіщо себе так засушувати?", "Кістки ніби світяться, вам так не здається? Або може ракурс не той", "Схожа на американську актрису", "Бомбічна", "Неймовірна", "Ваша природність заворожує", - розділилися в думках користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча похвалилася машиною за 3 мільйони гривень.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич