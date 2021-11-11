Телеведуча показала елітну машину Jaguar XJ.

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала в Instagram новий знімок, на якому позує поруч з елітним авто Jaguar XJ чорного кольору і тонованим склом. Вартість такої машини сягає три мільйони гривень.

Щоб зробити таке фото Осадча одягла штани молочного кольору, блузку і кардиган з квітковим принтом довжини максі.

"Кутатися в теплі светри і включати пічку в машині. Зима близько", - підписала фото Осадча. Також вона поцікавилася у шанувальників, чи "перевзули" вони свою машину на зимову гуму.

Читайте такожУкраїнська зірка Playboy в "голому" боді розпалила мережу фото з басейнуПри цьому шанувальники розійшлися в думках, дивлячись на нові знімки Каті. Хтось підтримав телеведучу, а хтось присоромив за таку дорогу машину.

"Що за дурниці? Краще запитайте, чи є за що жити. Ваше одне колесо як вся моя пенсія", "Осінь - пора теплих речей, і не тільки матеріальних", "Як завжди чарівні! Ви для мене приклад жіночності", "Дуже красива", - пишуть шанувальники в коментарях.

Раніше УНІАН повідомляв, що Катя Осадча показалася без макіяжу і вразила природною красою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич