Осадча показала обличчя без макіяжу / instagram.com/kosadcha
Українська телеведуча Катя Осадча завжди виглядає стильно і яскраво. І це стосується не тільки її одягу, але і зовнішнього вигляду в цілому.
Читайте такожОнука Софії Ротару показала фігуру
Зірка часто показує в Instagram фотографії в купальнику, вдома і навіть без макіяжу. Втім, соромитися їй нічого, адже вона, дійсно, виглядає молодо і красиво.
Варто відзначити, що у Осадчої красиві риси обличчя і чиста шкіра. Тому вона сміливо може показувати себе без фільтрів.
Осадча показала обличчя без макіяжу / instagram.com/kosadcha
Осадча показала обличчя без макіяжу / instagram.com/kosadcha
Відзначимо, повний випуск "Світового життя" можна подивитися щосуботи на 1plus1.video.
Інші новини УНІАН:
- Сексапільна Крістіна Агілера на піску блиснула грудьми
- "Брітні Спірс в молодості": Леся Нікітюк показала себе в 18 років
- Пугачовій - 72 роки: як Примадонна шокувала і підкорювала публіку (фото, відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram