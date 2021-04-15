Катя Осадча не соромиться показувати себе без фільтрів.

Українська телеведуча Катя Осадча завжди виглядає стильно і яскраво. І це стосується не тільки її одягу, але і зовнішнього вигляду в цілому.

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Зірка часто показує в Instagram фотографії в купальнику, вдома і навіть без макіяжу. Втім, соромитися їй нічого, адже вона, дійсно, виглядає молодо і красиво.

Варто відзначити, що у Осадчої красиві риси обличчя і чиста шкіра. Тому вона сміливо може показувати себе без фільтрів.

Відзначимо, повний випуск "Світового життя" можна подивитися щосуботи на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич