Відома українська телеведуча Катя Осадча показала фото зі святкування дня народження сина.
ЇЇ синочку виповнилося 4 роки. Новий знімок Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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"Батьки, невже вже 4? Найочікуваніше свято - День народження Івасика. Івасичок, будь щасливим, наш хлопчик!" - написала Осадча.
На знімку щаслива родина позує на святковому фоні. Обличчя дитини не видно, що засмутило шанувальників: "Вже 4, а ми так і не бачили. До 18 будете ховати?" - написали вони.
Нагадаємо, з 2017 року Катя Осадча одружена з телеведучим та актором Юрієм Горбуновим. 18 лютого 2017 року у пари народився син Іван.
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