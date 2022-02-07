Пологи відбулися кілька днів тому, але зірка поділилася звісткою лише зараз.

Американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта.

Радісною звісткою зірка поділилася в Instagram.

Пологи відбулися 2 лютого. Однак зірка розповіла про народження другої дитини лише сьогодні.

Дженнер опублікувала зворушливе фото, на якому дитяча рука, ймовірно старшої доньки пари Стормі, ніжно тримає маленьку руку новонародженої дитини. У Кайлі та Тревіса народився син.

У коментарях Кайлі засипали вітаннями, а в сторіз зірка поділилася розкішними квітами, які надіслали їй рідні.

Імені дитини Дженнер поки не назвала. За лічені години світлину вподобали понад 11 млн користувачів.

До речі, 1 лютого народилася донька Кайлі та Скотта - 4-річна Стормі.

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Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені.

Кайлі успішно веде свою Instagram-сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram. У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії.

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