Американська модель Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram.
Про це пише CNN.
Дженнер завоювала титул королеви Instagram, хоча останнім часом рідко публікувала нові пости.
Це пов'язують з недавньою трагедією на концерті її чоловіка - репера Тревіса Скотта. 5 листопада він виступив на музичному фестивалі в Техасі. В результаті тисняви біля сцени загинули 10 людей, ще 17 потрапили в лікарню.
Читайте також"Було страшно": Jerry Heil розповіла про переслідувача, який пропонував їй інтимРаніше лідером за кількістю підписників була відома співачка Аріана Гранде - 289 мільйонів фоловерів.
Найпопулярнішим користувачем цієї соціальної мережі на цей час є відомий професійний футболіст Кріштіану Роналду. У нього 389 мільйонів передплатників.
Хто така Кайлі Дженнер:
- Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія
- Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені
- Кайлі успішно веде свою Instagram сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram
- У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії