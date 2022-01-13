"Королем" цієї соцмережі називають Кріштіану Роналду.

Американська модель Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram.

Про це пише CNN.

Дженнер завоювала титул королеви Instagram, хоча останнім часом рідко публікувала нові пости.

Це пов'язують з недавньою трагедією на концерті її чоловіка - репера Тревіса Скотта. 5 листопада він виступив на музичному фестивалі в Техасі. В результаті тисняви біля сцени загинули 10 людей, ще 17 потрапили в лікарню.

Читайте також"Було страшно": Jerry Heil розповіла про переслідувача, який пропонував їй інтимРаніше лідером за кількістю підписників була відома співачка Аріана Гранде - 289 мільйонів фоловерів.

Найпопулярнішим користувачем цієї соціальної мережі на цей час є відомий професійний футболіст Кріштіану Роналду. У нього 389 мільйонів передплатників.

Хто така Кайлі Дженнер: