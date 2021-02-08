Кайлі Міноуг не заручена / фото instagram.com/kylieminogue
Співачка Кайлі Міноуг спростувала чутки, що з'явилися в ЗМІ, про свої заручини з Полом Соломонсом.
В Twitter Кайлі з'явилося повідомлення: "Ми всі любимо, але чутки виходять з-під контролю. Пол в моєму серці, але ми не заручені".
Міноуг і Соломонс: що відомо про їхні стосунки
- Пол Соломонс, креативний директор британського журналу GQ, і Кайлі Міноуг зустрічаються з 2018 року.
- Їхні стосунки почалися після важкого розставання актриси з попереднім бойфрендом - Джошуа Сассом.
- До Кайлі Пол зустрічався з Карою Делевінь і Белою Хадід.
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