Раніше низка ЗМІ повідомила, що артистка вперше виходить заміж.

Співачка Кайлі Міноуг спростувала чутки, що з'явилися в ЗМІ, про свої заручини з Полом Соломонсом.

В Twitter Кайлі з'явилося повідомлення: "Ми всі любимо, але чутки виходять з-під контролю. Пол в моєму серці, але ми не заручені".

Міноуг і Соломонс: що відомо про їхні стосунки

Пол Соломонс, креативний директор британського журналу GQ, і Кайлі Міноуг зустрічаються з 2018 року.

Їхні стосунки почалися після важкого розставання актриси з попереднім бойфрендом - Джошуа Сассом.

До Кайлі Пол зустрічався з Карою Делевінь і Белою Хадід.

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Автор: УНІАН