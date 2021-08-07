На світлині принцеса Шарлотта у руках ніжно тримала маленького метелика.

Герцоги Кембриджські опублікували нове рідкісне фото єдиної доньки – 6-річної принцеси Шарлотти. Спадкоємиця британського престолу позувала на камеру в яскравому літньому одязі, а в руках тримала метелика.

Принцеса Шарлотта рідко з'являється на публіці разом із батьками. Зазвичай вона лише позує з ними на камеру, але й це буває не часто. Тому кожен знімок правнучки Єлизавети II привертає особливу увагу публіки.

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На новому фото, яке опубліковане на офіційній сторінці Кембриджів в Instagram, дівчина позує у блакитній футболці та рожевих шортах з квітковим принтом. Довге волосся Шарлотти розпущене, спадає на плечі. У руках принцеса ніжно тримала маленького чарівного метелика.

Публікацію Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили в рамках ініціативи Big #ButterflyCount, яка зараз проходить у Британії. Всіх охочих закликають дбати про цих неймовірних істот, оскільки вони не лише дуже красиві, а й надзвичайно важливі. Метелики багато означають для екосистеми, адже є запилювачами та компонентами харчового ланцюга.

Королівська сім'я Британії: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко