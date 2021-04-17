Для траурної церемонії дружина принца Вільяма одягла чорне пальто і капелюшок з вуаллю.

Сьогодні у Великобританії попрощалися із принцом Філіпом, який помер 9 квітня у віці 99 років. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон прибула у Віндзор попрощатися з дідом свого чоловіка принца Вільяма до початку панахиди і до того, як труну з герцогом Единбурзьким винесли з Віндзорського замку.

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Кейт з'явилася в усьому чорному. Вона також одягла чорний капелюшок з сітчастою вуаллю, захисну маску і перлове намисто з колекції Єлизавети II. Цю прикрасу раніше носила і принцеса Діана.

Принц Вільям був одягнений в чорний цивільний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Для герцогині Кембриджської це перший жалобний захід за десять років життя в королівській родині.

Раніше повідомлялося, що принц Філіп допоміг Кейт влитися в королівську сім'ю. Коли вона тільки зустрічалася з принцом Вільямом і вперше заговорили про їхні майбутні заручини, принц Філіп розповів своєму другові і письменнику Джайлзу Брандрету про те, що дуже тішиться, що Кетрін виявилася такою розважливою дівчиною.

"Якщо ти вирішиш, що увага адресована особисто тобі, то у тебе будуть неприємності. Увага прикута до твоєї ролі, твоєї роботи, питань, якими ти займаєшся. Мова не йде про твою особистість. Ти не знаменитість. Ти представляєш королівську сім'ю. Ось і все. Не дивися в камеру. Королева ніколи не дивиться в камеру. Ніколи. Дивись на того, з ким говориш. Дивись на те, заради чого ти приїхав. Діана дивилася в камеру ", — сказав тоді Філіп.

Герцогиня Кембриджська, як і королева, ніколи не дивиться прямо в камеру. Ймовірно, саме таку головну пораду їй дав Філіп, і це сильно допомогло дівчині влитися в королівську сім'ю.

Кейт і Вільям – двоє з 30 гостей, присутніх сьогодні на похоронах в каплиці Святого Георгія. Список гостей був скорочений через тривалу пандемію COVID-19.

Принц Гаррі також приїхав попрощатися зі своїм дідом, а от Меган Маркл лікарі не дозволили летіти з Каліфорнії до Британії, тому що вона знаходиться на останніх місяцях вагітності.

Смерть принца Філіпа

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Автор: Вікторія Гордієнко