Букінгемський палац оприлюднив імена запрошених на похорон принца Філіпа.

У церемонії поховання чоловіка королеви Єлизавети ІІ герцога Единбурзького принца Філіпа 17 квітня візьмуть участь до 30 осіб, зокрема троє родичів з Німеччини.

Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

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Зазначається, що окрім дружини принца королеви Єлизавети II, дітей та онуків церемонію відвідають племінники королеви, а також родичі принца Філіпа, зокрема наслідний принц Баденський Бернхард і Філіп Гогенлое-Лангенбургскій і інші.

О 14:40 за місцевим часом (о 16.40 за Києвом) труну з тілом принца Філіпа винесуть із Віндзорського замку та, після здійснення Королівського салюту, помістять у Land Rover. Труна буде накрита особистим штандартом принца, на вершині розмістять його меч і кашкет ВМФ.

Процесія на чолі з оркестром Гвардійського гренадерського полку, полковником якого принц Філіп був впродовж 42 років, попрямує у бік каплиці Святого Георгія. За труною йтимуть четверо дітей герцога - принци Чарльз, Ендрю, Едуард і принцеса Анна, а також його внуки принци Вільям і Гаррі. Сама Єлизавета II приїде до каплиці в The Bentley State Limousine окремо від усіх.

Похоронна служба пройде на території Віндзорського замку і триватиме приблизно 50 хвилин, її проведе декан Віндзора. Члени королівської родини, які відвідають похорон у каплиці:

Герцогиня Корнуольська; Графиня Уессекська; Віконт Северн; Леді Луїза Маунтбаттен-Віндзор; Герцогиня Кембриджська; Містер і місіс Тіндалл; Принцеса Йоркська Беатріс, Едоардо Мапеллі Моцці; Принцеса Євгенія, Джек Бруксбенк; Леді Сара та містер Даніель Чатто; Герцог Глостерський; Герцог Кентський; Принцеса Олександра, Почесна леді Огілві; Наслідний принц Баденський, принц і Ландграф фон Гессен, принц Гогенлое-Лангенбурга; Графиня Маунтбаттен Бірманська.

Нагадаємо, принц Гаррі прилетів на церемонію, але його вагітна дружина Меган за порадою лікарів залишилася в Каліфорнії, де вони живуть.

Труну герцога Единбурзького опустять в королівський склеп. Архієпископ Кентерберійський виголосить благословення, а хор виконає Національний гімн. Потім Її Величність королева, члени королівської сім'ї та сім'я герцога Единбурзького покинуть каплицю через Галілейський ганок.

Похорон транслюватимуться в прямому ефірі по телебаченню і радіо.

Смерть принца Філіпа: що відомо

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

Похорон принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

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Автор: Вікторія Гордієнко