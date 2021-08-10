"КиївПрайд" оголосив премію у сфері ЛГБТ+ і прайд активізму - KYIVPRIDE AWARDS 2021.
Виявляється, що до 25 серпня користувачі мережі можуть самостійно номінувати на премію блогера, зірку шоу-бізнесу і т.д., які підтримують ЛГБТ-рух.
Номінації KyivPride Awards 2021:
- ЛГБТ+ активіст року в Україні. За видатну діяльність для ЛГБТ+ спільноти та видимий внесок у прайд-рух
- Союзник року в Україні. Номінуються лідер громадської думки за потужну підтримку ЛГБТ+ в Україні. Вручається зірці шоу-бізнесу, людині зі сфери політики, культури і т. д., яка не є частиною ЛГБТ+ спільноти
- ЛГБТ+ френдлі бренд року в Україні. Вручається українській компанії, яка підтримує видимість ЛГБТ+ спільноти, голосно заявляє про свою солідарність з прайд-рухом
- ЛГБТ+ френдлі медіа року в Україні. Вручається медіа, які систематично та коректно висвітлюють події прайд-руху, квір-проекти та проблематику ЛГБТ+ спільноти
- Квір-блогер року в Україні. ЛГБТ+ діяч мистецтва, що засобом власного інтернет-блогу успішно просуває ідеї рівності і свободи в Україні
- Твір квір-мистецтва року в Україні. Фото, відео, фільм, пісня, виставка чи інший художній акт, який став важливим внеском у ЛГБТ+ рух
- ЛГБТ+ подія року в Україні. Захід, акція, інфокампанія, або інший інфопроект ЛГБТ+ напряму, який мав гучний вплив на медіапростір та спільноту
Читайте такожДмитро Гордон роздягнувся і похвалився своєю чоловічою силою28 серпня буде оголошено номінантів та запущено онлайн-голосування на ресурсах ГО "КиївПрайд". До 12 вересня буде голосування. Церемонія нагородження транслюватиметься онлайн на ресурсах ГО "КиївПрайд".
Важливо: будуть номіновані тільки ті претенденти, робота яких спрямована саме в український інформаційний простір, а також ті, які поважають територіальну цілісність і Конституцію держави і не вчиняли протиправні дії в рамках Законів України.
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