Український танцюрист так незвично вирішив знайти кошти для допомоги українським військовим.

Килиммен з групи Kalush Orchestra продає побачення з собою. Український танцюрист, якого звуть Влад Курочка, оголосив про це, зареєструвавшись на благодійному аукціоні зустрічей "Побачимося" в Instagram.

Станом на ранок 30 травня сума, яку пропонують за побачення з танцюристом - 6 тисяч гривень. Аукціон триватиме до 5 червня.

"Влад Курочка. Так, це саме він вражав всю Європу своїми рухами у складі групи "KALUSH", з якою переміг Євробачення.

Раніше хлопець тріумфував в європейських чемпіонатах з брейк дансу, а також змагався в шоу "Танцюють всі", дійшовши до суперфіналу і зайнявши 2 місце", - сказано на сторінці аукціону.

Виручені кошти будуть спрямовані на допомогу українським військовим, які зараз захищають свою країну в гарячих точках.

Нагадаємо, на концерті Scorpions поляки підняли прапор України під пісню "Wind of change".

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