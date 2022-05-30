Так фанати вирішили висловити свою підтримку українцям.

У Кракові відбувся концерт легендарної німецької групи Scorpions. Прямо під час виконання культової композиції "Wind of change" слухачі розгорнули поруч зі сценою величезний синьо-жовтий прапор на підтримку України. Відео опубліковано в Instagram-акаунтах.

"Краків! Польща! Ми щиро дякуємо за цей важкий і дуже емоційний вечір. Ми любимо вас", - висловилися музиканти на сторінці групи Scorpions в Instagram.

Під час виступу артистів на тлі на екрані був зображений пацифік синьо-жовтого кольору - міжнародний символ миру, роззброєння, антивоєнного і антиядерного руху.

Нагадаємо, Барських присвятив українську пісню "Чекай мене" всім, хто чекає коханих з війни.

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