Також скандальний співак поділився своєю думкою про те, хто може пройти у фінал конкурсу.

Російський співак Філіп Кіркоров цього року не зумів "пролізти" на Євробачення. Росію бойкотують на конкурсі, а тому скандальний артист придумав собі виправдання.

За словами Кіркорова, він "пропускає" Євробачення не просто так, а "у знак солідарності" з РФ. Однак дивитися конкурс він все одно буде.

"Пропускаємо ми Євробачення в черговий раз. Із солідарності з Росією. Але будемо дивитися по телевізору. Ніхто не відміняв перегляд", - зітхаючи заявив Кіркоров.

Відео дня

Також скандальний співак поділився своєю думкою про те, хто може пройти у фінал конкурсу. Він стежить за ходом подій і дивиться виступи країн-учасниць.

"Які ваші ставки? Хто, на вашу думку, переможе цього року: Швеція, Фінляндія чи Ізраїль? Ось, на мій погляд, трійка переможців, які цього року будуть боротися за головний приз - кришталевий мікрофон", - заявив співак.

Кіркоров і Євробачення - що відомо

Путініст вважається фанатом пісенного конкурсу. Він брав у ньому участь ще в 1995 році, тоді Кіркоров зайняв лише 17 місце. Однак після цього він став продюсером і композитором пісень для учасників. Артист брав участь у створенні номерів для співаків з РФ, Білорусі, Швеції, Естонії, Молдови і навіть України. Кіркоров допомагав виступати співачці Ані Лорак, яка зараз мовчить про повномасштабну війну РФ проти нашої країни.

У 2022 році Росію вирішили бойкотувати. Через повномасштабну війну країну виключили з переліку учасників Євробачення. На конкурс не запрошують навіть делегації росіян. Однак минулого року Кіркоров зумів "пробратися" на конкурс попри заборону. Тепер же "пролізти" на Євробачення не вийшло.

Вас також можуть зацікавити новини: