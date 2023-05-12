Російський співак Філіп Кіркоров цього року не зумів "пролізти" на Євробачення. Росію бойкотують на конкурсі, а тому скандальний артист придумав собі виправдання.
За словами Кіркорова, він "пропускає" Євробачення не просто так, а "у знак солідарності" з РФ. Однак дивитися конкурс він все одно буде.
"Пропускаємо ми Євробачення в черговий раз. Із солідарності з Росією. Але будемо дивитися по телевізору. Ніхто не відміняв перегляд", - зітхаючи заявив Кіркоров.
Також скандальний співак поділився своєю думкою про те, хто може пройти у фінал конкурсу. Він стежить за ходом подій і дивиться виступи країн-учасниць.
"Які ваші ставки? Хто, на вашу думку, переможе цього року: Швеція, Фінляндія чи Ізраїль? Ось, на мій погляд, трійка переможців, які цього року будуть боротися за головний приз - кришталевий мікрофон", - заявив співак.
Кіркоров і Євробачення - що відомо
Путініст вважається фанатом пісенного конкурсу. Він брав у ньому участь ще в 1995 році, тоді Кіркоров зайняв лише 17 місце. Однак після цього він став продюсером і композитором пісень для учасників. Артист брав участь у створенні номерів для співаків з РФ, Білорусі, Швеції, Естонії, Молдови і навіть України. Кіркоров допомагав виступати співачці Ані Лорак, яка зараз мовчить про повномасштабну війну РФ проти нашої країни.
У 2022 році Росію вирішили бойкотувати. Через повномасштабну війну країну виключили з переліку учасників Євробачення. На конкурс не запрошують навіть делегації росіян. Однак минулого року Кіркоров зумів "пробратися" на конкурс попри заборону. Тепер же "пролізти" на Євробачення не вийшло.