Його відвідування першого фіналу обурило громадськість.

Філіп Кіркоров знову засвітився на Євробаченні. Російський артист публікував Instagram-stories з другого півфіналу в Турині.

Раніше його візит на перший півфінал вже наробив галасу в мережі. На Кіркорова обрушилася війна хейту навіть від співвітчизників.

Пізніше в соцмережах поширили інформацію про те, що Кіркорова не пустили на Євробачення-2022 - довгий час він стояв біля входу, поки працівники перевіряли, чи є його ім'я в списку запрошених гостей. Імені Кіркорова там не було. Так що фанат "Євробачення" дивився конкурс з високої трибуни збоку.

Зараз артист-путініст підкреслив, що за Євробаченням знову спостерігав, сидячи в VIP-ложі.

Зазначимо, Росія була відсторонена від участі в конкурсі через повномасштабне вторгнення на територію України. Також заборонили бути присутніми на Євробаченні делегації від РФ.

Нагадаємо, представник Сан-Марино поцілувався зі своїм гітаристом під час півфіналу Євробачення.

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