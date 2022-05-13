Філіп Кіркоров знову засвітився на Євробаченні. Російський артист публікував Instagram-stories з другого півфіналу в Турині.
Раніше його візит на перший півфінал вже наробив галасу в мережі. На Кіркорова обрушилася війна хейту навіть від співвітчизників.
Пізніше в соцмережах поширили інформацію про те, що Кіркорова не пустили на Євробачення-2022 - довгий час він стояв біля входу, поки працівники перевіряли, чи є його ім'я в списку запрошених гостей. Імені Кіркорова там не було. Так що фанат "Євробачення" дивився конкурс з високої трибуни збоку.
Зараз артист-путініст підкреслив, що за Євробаченням знову спостерігав, сидячи в VIP-ложі.
Зазначимо, Росія була відсторонена від участі в конкурсі через повномасштабне вторгнення на територію України. Також заборонили бути присутніми на Євробаченні делегації від РФ.
Нагадаємо, представник Сан-Марино поцілувався зі своїм гітаристом під час півфіналу Євробачення.