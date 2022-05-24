Домашній вихованець артиста, ймовірно, теж захотів популярності.

Український музикант Віталій Козловський, перебуваючи вдома, по відеозв'язку дав інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

У цей момент в кадрі з'явився його домашній улюбленець - кіт. Тварина підійшла до Віталія і почала проситися на руки, чим розсмішила ведучу програми.

"О, ще одна героїня, розумієш", - сказав Козловський.

Відзначимо, у Віталія Козловського вже доросла кішка біло-рудого забарвлення. Видно, що він дуже любить свого домашнього вихованця. Він не втримався і в прямому ефірі почав тискати кішку.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський послав хейтерів, які розкритикували його за кліп на руїнах.

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