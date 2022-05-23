Нещодавно музикант випустив композицію "Інша весна".

Багато шанувальників розкритикували українського артиста Віталія Козловського, який зняв кліп на пісню "Інша весна" в зруйнованих окупантами містах. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" співак жорстко відповів хейтерам.

Артист зазначив, що дану відеороботу не можна назвати "танцями на кістках", адже цей кліп - "крик про порятунок", і в ньому відображені ті місця, де раніше, в мирний час, Віталій Козловський бував неодноразово.

"Є люди, які мене за кліп хейтили. Бл*ть, йдіть нах*й. Бо Богатирська 20, де ми знімали синхрони біля руйнувань, а номер 18 - це там, де я ходив займатися англійською мовою. Це хроніка того, в чому я жив, це мій біль, це крик", - пояснив Віталій Козловський.

"Це крик душі і розірване серце в шматки і кров, яка тече. Крик SOS: "Люди, почуйте. Ми живемо серед цього. Серед цих руйнувань. І це була головна мета відео", - резюмував співак.

Нагадаємо, названі українські зірки, які припинили спілкування зі своїми родичами-путіністами.

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