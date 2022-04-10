20 років тому пара вже готувалася до весілля, але тоді церемонія так і не відбулася.

Голлівудські артисти Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову вирішили побратися. Аффлек освідчився своїй коханій і подарував їй обручку з великим зеленим діамантом.

Про це сказала Лопес у своєму блозі On the Jlo.

"Я завжди кажу, що зелений - мій щасливий колір. Може ви пам'ятаєте зелену сукню. Я зрозуміла, що в моєму житті було багато дивовижних речей, коли я була одягнена в зелений", - сказала Лопес.

Нагадаємо, Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму "Джильї". За сюжетом вони повинні були грати закоханих. Але це велике і світле почуття наздогнало їх не тільки на знімальному майданчику, але і в реальному житті.

Їх роман стрімко розвивався. У 2002 році вони сповістили про те, що хочуть одружитися. І поки шанувальники чекали розкішної церемонії одруження, закохані оголосили про свій розрив.

Багато років вони практично не спілкувалися. І тільки рік тому в мережі почали з'являтися їхні спільні фото. Як виявилося, вони возз'єдналися. Менше ніж через рік після возз'єднання Аффлек знову зробив Лопес пропозицію. Вони знову готуються до весілля. Сподіваємося, що цього разу вони таки стануть законним подружжям.

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