Аффлек зізнався, що вважає себе щасливчиком, оскільки не проґавив другий шанс.

Зіркова пара акторів Дженніфер Лопес і Бен Аффлек навесні цього року відновили свої стосунки після 17 років з моменту закінчення свого гучного роману.

Закохані мають щасливий вигляд і тішаться тому, що знову разом. Зокрема, 49-річний актор зізнався в інтерв'ю WSJ. Magazine, що відновити стосунки із Джей Ло – одне з найкращих його рішень, передає ТСН.

"Іноді я думаю над тим, що можу поділитися своєю великою історією любові з усім світом. Справді, це було чудовим рішенням – повернутися до своєї коханої жінки. І я можу сказати, що вдруге наші стосунки стали лише кращими, тому що ми тепер більш досвідчені", — поділився Бен.

Також Аффлек зізнався, що вважає себе щасливчиком, оскільки не проґавив другий шанс.

Читайте також"Милі сваряться": Бен Аффлек видалив Джей Ло з друзів в Instagram"Мені дуже пощастило, адже я знаю, що деякі люди не мають навіть першого шансу, щоб зав'язати з кимось стосунки. Цього разу я мав достатньо часу, щоб поміркувати над невдачами минулих стосунків", — поділився актор.

Крім того, знаменитість додав, що його дратують плітки щодо їхніх стосунків з 52-річною виконавицею. Він вважає, що нерозумно ділитися зі всім світом своїм коханням, тому не планує багато розповідати про особисте.

Стосунки Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес почали зустрічатися навесні цього року після того, як акторка розійшлася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Аффлек теж був самотній - він розлучився зі своєю коханою Анною де Армас.

Закохані возз'єдналися після 17 років з моменту закінчення свого роману - на початку 2000-х. Вони були заручені і збиралися одружитися, але весілля так і не відбулося.

Автор: Віолетта Орлова