Артур Логай не розуміє, чому його батьки розлучилися.

Український актор Артур Логай вийшов на сцену шоу "Танці з зірками" зі своєю партнеркою Анною Кареліною, дружиною і двома дітьми.

Оскільки вечір присвячений сім'ї, артист розповів, що його батьки розлучилися, коли йому було три роки. І тоді він відчував душевний біль, бо нічого не розумів.

"Сім'я - це коли ніхто нікого не кидає. Батьки розлучилися, коли мені було три роки. Я не розумів, чому батьки не спілкуються, чому я перебуваю по середині, чому мені боляче. Мені хотілося б, щоб мої сини і мої онуки могли бути разом", - сказав Артур.

Читайте такожМонро, Дантес, Гросу: топ-5 зірок, у яких були проблеми із зовнішністю перед концертамиЙого партнерка Анна зазначила, що Артур показує приклад, як потрібно бути батьком. Він показує, як спілкуватися з сином, з яким ти не живеш. Відзначимо, старший син Логая, Герман, живе зі своєю мамою, колишньою дівчиною актора.

"Я не хочу, щоб мій син відчував, що відчував тоді я. Я хочу, щоб він знав, що у нього є і мама, і тато. І що ми його любимо", - додав Артур.

Також висловилася і його дружина, з якою він виховує сина Лева. За її словами, вона прийняла старшого сина чоловіка і любить його як рідного.

Крім того, на зв'язок у прямому ефірі вийшла мама Артура, яка сказала, що дуже сумує за своїм сином. На цьому моменті і Артур, і його мама розплакалися.

Нагадаємо, раніше Артур Логай розповів, що у нього є позашлюбний син.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич