Актор зробив відверте зізнання.

Український актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вперше на всю країну заявив, що у нього є позашлюбний син.

У прямому ефірі шоу "Танці з зірками" він розповів, що шість років тому познайомився з дівчиною, з якою у нього дуже швидко зав'язалися стосунки. Так, вони почали разом жити і у них народився син Герман. Але незабаром пара розлучилася.

Зараз Артур одружений і виховує з дружиною Євгенією дворічного сина Лева. Актор каже, що його сини знайомі і ніхто з них не страждає.

"Які б обставини не були в житті у дорослих, дитина завжди повинна відчувати, що її люблять і що вона важливий для обох батьків. І мені хочеться думати, що я хороший батько", - сказав Логай.

Артур Логай - український актор, який дебютував у серіалі "Чаклунки". У 2014 році він брав участь у шоу "Х-фактор" і був у команді грузинської співачки Ніно Катамадзе.

Популярність знайшов після зйомок в таких проектах як "Великі вуйки", "Коп з минулого", "Моя улюблена Страшко", "Громада".

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Автор: Діана Могилєвич