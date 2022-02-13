Співак зізнався, що колись дует "Потап і Настя" таки повернеться.

Зірковий тренер шоу "Голос країни" Потап виконав з учасницею проекту пісню, яку виконував з Настею Каменських, - "На районе". Після цього він сказав, що колись дует "Потап і Настя" все ж повернеться.

Також суддя проекту сказав, що повернення їхнього дуету варто чекати згодом.

"У своєму жанрі ми вже все виграли. І ми з Настею для того, щоб розвиватися музично, вирішили, що ми не закриємо дует, а ми повернемося тоді, коли у нас буде знову ця енергія, коли ми захочемо повернутися", - прокоментував Потап.

"Це у років 60", - іронічно запитала Оля Полякова.

На що репер відповів, що у "63, але він матиме вигляд на 57".

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Нагадаємо, 10 років дует "Потап і Настя" завойовував серця глядачів, а потім гурт розпався. Потап почав більш активно займатися своєю групою MOZGI, а Настя пішла в сольне плавання під псевдонімом NK. Влітку 2020 року зірка представила свій перший сольний іспаномовний альбом Eclеctica.

У травні 2019 року Потап і Настя Каменських одружилися. Вони живуть у власному приватному будинку під Києвом.

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