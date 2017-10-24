"Потап і Настя" приголомшили фанатів заявою: поставили дует "на паузу" (відео)

14:22, 24 жовтня 2017
Суспільство
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Фанатів приголомшила заява "Потапа і Насті" про творчу паузу дуету.

"Потап і Настя" зробили заяву щодо майбутнього дуету. Українські зірки записали звернення до фанатів, у якому оголосили про творчу паузу.

"Ми вирішили наш дует поставити на паузу. Всі 11 років ми дарували вам гарний настрій та дуже багато трудилися", - розпочала Настя.

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У свою чергу, Олексій Потапенко розповів, що за цей час вони випустили 5 альбомів. Він зазначив, що вони з Настею залишили дуже велику спадщину. 

"Скільки триватиме пауза ми не знаємо", - додала Каменських. 

Раніше Потап запевняв, що, попри те, що вони із Настею зараз порізно, це не означає, що гурт "Потап і Настя" припиняє своє існування.

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