Чоловік запевняє, що Наталя буде чудовою мамою.

Перший продюсер Наталії Могилевської та її колишній коханий Олександр Ягольник розповів, як відреагував на новину про всиновлення дітей співачкою. Про це він сказав в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Чоловік наголосив, що підтримує рішення зірки.

"Я завжди радий, коли в Наталі щось хороше відбувається в житті, особливо в такій важливій сфері, як сім'я. Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття", - сказав Олександр.

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Він також додав, що передчував цю подію.

"Я зізнаюсь, так собі й думав і відчував, що врешті Наталка зупиниться на тому, щоб всиновити когось. І зараз дуже тішуся з того, як склалася доля", - відповів Ягольник.

Чоловік також згадав цікавий факт з біографії Наталі, що вона вже мала досвід материнства. Колись жінка допомагала у вихованні одразу трьох дітей своєму колишньому - бізнесмену Єгору Долініну. Тому Ягольник не сумнівається, що співачка буде гарною мамою для дівчаток.

"Думаю, що з Могилевської вийде чудова мама і своє бажання материнства вона реалізує повною мірою. Крім того, в неї був уже певний досвід виховання дівчаток", - наголосив продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська розповіла, що усиновила двох дівчаток Софію та Мішель. Обличчя доньок вона не показує, аби у них не було стресу. Також у Наталі є коханий Валентин, з яким вона і виховує дітей.

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