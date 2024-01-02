Зірка радіє своєму материнству.

Співачка Наталя Могилевська довгий час тримала під сімома замками інформацію про усиновлення двох дівчат. Проте новоспечена матуся врешті поділилася цією радісною звісткою у новорічну ніч.

Обличчя дітей вона вирішила не афішувати, але тільки зазначила, що одній 10 років, а іншій - 2. Та в інтерв’ю журналістці Олені Фроляк зірка розповіла більше подробиць про своє материнство. Зокрема, вона сказала,що усиновила дівчат ще на початку повномасштабного вторгнення. А далі розсекретила їхні імена: Мішель та Софія.

"Кожна хвилина мого мовчання їм була вкрай важлива. Їм потрібен був час, аби адаптуватися до нового життя. Нам треба було просто прорости одне в одного. Я їх полюбила і мені дуже хотілося їм допомогти. Так, це дуже важко", - наголосила вона.

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Наталя додала, що багато думала перед тим, як взяти цю відповідальність. Вона розуміла, що материнського досвіду у неї немає, тому вона наполегливо вчилася.

Зараз Могилевська називає себе "божевільною" мамою, прокидається о 5-й ранку і читає про виховання дітей. Вона поки боїться показувати дівчаток, аби у них не було стресу.

Нагадаємо, Наталя Могилевська також розсекретила коханого чоловіка, з яким виховує доньок. Обличчя його вона теж не показує, проте лише назвала його ім’я – Валентин.

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