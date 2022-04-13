Юлія народила в 2021 році, тоді ж вона розлучилася з Андрієм Джеджулою вдруге.

Екс-дружина шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус поділилася радісною подією - її дочка Аделіна зробила перші кроки. Відео щаслива мама виклала в Instagram-блог.

"Знаю, що всім не до цього зараз, тому не наважувалася раніше показувати! Але все ж хочу залишити це тут, Аделіночка пішла ще 29-го березня, поки ще не бігаємо, але ходимо красиво. Вийшло пізно у нас, рік і місяць, Ангеліна пішла в 8 місяців. Але як то кажуть, в школу всі побіжать", - поділилася Юлія Леус.

Нагадаємо, раніше Юлія Леус розповіла правду про стосунки з Джеджулою і назвала його зрадником з великої літери. Жінка розповіла, що на останніх місяцях вагітності були конфлікти, через які та потрапила до лікарні з нервовим зривом. Зараз дівчинку Юля виховує одна.

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