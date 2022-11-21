Артист похвалився кавунами, якими так славиться регіон.

Після звільнення Херсона туди вирушив "Культурний десант". Музикант Коля Серга разом з виконавцем Ярмаком і скрипалем Мойсеєм Бондаренком виступили перед місцевими жителями. Публіка радо вітала їх і щедро віддячила за підтримку. "Трофеями" Серга похвалився у своєму Instagram-блозі.

Так, артист, який вступив до лав ЗСУ, опублікував фотографію з автомобіля, де видно два великих херсонських кавуна.

"Що по трофеям?" - підписав Коля Серга.

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Реакція соцмереж

Коментатори відразу ж згадали історію з Володимиром Зеленським, коли він побував у Херсоні після звільнення, а потім давав прес-конференцію, після якої хотів пригостити журналістів кавуном з Херсона. Але в кінці заходу йому принесли записку, в якій повідомлялося, що "кавуна не буде, він згнив".

"Президенту один передайте. Він так і не спробував"

"А президенту не знайшли кавуна, коли він приїхав до Херсона"

"Коли купуєш херсонський кавун, десь в полях дохне один руський"

"Чекаємо, коли з вугіллям будеш їхати"

"Як же їх не вистачало цього літа.... Насолоджуйтесь і за нас"

Нагадаємо, Коля Серга виступив у центрі Херсона з потужним віршем.

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