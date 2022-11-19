Український музикант, який після 24 лютого в лавах ЗСУ виконує бойові завдання, а також несе оборону на культурному фронті, відвідав звільнений Херсон.

Музикант Коля Серга, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ, приїхав до звільненого Херсона. На центральній площі для присутніх місцевих жителів він прочитав власний вірш, викликавши гучні оплески.

"Я написав цей вірш у квітні. З нього почалося спілкування з сміливцями, які, ризикуючи своїм життям, посилали інформацію про розташування, переміщення і кількість ворога. Я знав, що настане день, і цей вірш я буду розповідати вже у звільненому Херсоні для вільних херсонців. Цей день настав", - прокоментував відео свого виступу в Instagram Коля Серга.

Ось що він прочитав зі сцени:

Відео дня

Коли закінчиться цей страшний сон,

і знову розквітне Херсон,

і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому.

Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла

Реакція соцмереж

"Так обожнюю Колю, і тут він в моєму Херсоні, але мене там немає"

"Чудовий Коля, чудовий вірш, чудовий Херсон!"

"Це шедевр! Херсон, ви супер! Тримаємося"

"Неймовірно потужно!"

Нагадаємо, Коля Серга постав у несподіваному образі і анонсував вихід нової пісні.

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