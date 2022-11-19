Музикант Коля Серга, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ, приїхав до звільненого Херсона. На центральній площі для присутніх місцевих жителів він прочитав власний вірш, викликавши гучні оплески.
"Я написав цей вірш у квітні. З нього почалося спілкування з сміливцями, які, ризикуючи своїм життям, посилали інформацію про розташування, переміщення і кількість ворога. Я знав, що настане день, і цей вірш я буду розповідати вже у звільненому Херсоні для вільних херсонців. Цей день настав", - прокоментував відео свого виступу в Instagram Коля Серга.
Ось що він прочитав зі сцени:
Коли закінчиться цей страшний сон,
і знову розквітне Херсон,
і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому.
Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла
Реакція соцмереж
- "Так обожнюю Колю, і тут він в моєму Херсоні, але мене там немає"
- "Чудовий Коля, чудовий вірш, чудовий Херсон!"
- "Це шедевр! Херсон, ви супер! Тримаємося"
- "Неймовірно потужно!"
Нагадаємо, Коля Серга постав у несподіваному образі і анонсував вихід нової пісні.
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